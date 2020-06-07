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An age-dependent ovulatory strategy explains the evolution of dizygotic twinning in humans | Nature Ecology & Evolution
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1173-y
Not all twins are identical and that's been an evolutionary puzzle, until now
https://theconversation.com/not-all-twins-are-identical-and-thats-been-an-evolutionary-puzzle-until-now-138209
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