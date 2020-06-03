ざっくり言うと
- 新型コロナの抗体検査で選手と関係者の4人に陽性反応が出ていた巨人
- この4人に対してPCR検査を実施し、3日に選手2人の陽性が確認されたと発表
- この選手2人は坂本勇人と大城卓三で、いずれも無症状とのこと
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