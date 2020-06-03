　プロ野球・巨人は全選手を対象に行った新型コロナウイルスの抗体検査で、陽性反応が出た選手・関係者４名に対して昨日ＰＣＲ検査を行い、今日、坂本勇人選手・大城卓三選手に陽性反応が出たと発表した。２人の選手は無症状とのことだ。

【映像】坂本、大城の陽性を確認

　プロ野球は今月19日の開幕を控え、昨日から練習試合を行っていたが、今日午後２時から行われる予定だった練習試合の中止を試合開始の１時間に発表していた。（ANNニュース）