志村さんが突然旅立ってしまって、未だに受け止める事ができていません。 たくさんの方が同じ気持ちだと思います。 最近は志村さんへの想いや、私への心配していただいてるメッセージをたくさん頂いてます。 本当に愛されている方だなと改めて感じますし、そんな志村さんとお仕事できて、私が思い浮かぶくらい印象に残れたのかと思うと嬉しい限りです。 私は、志村さんと出会ってコントの世界を経験させていただきました。 自分が志村さんのコントの世界に入って、『このおじさん、変なんです!』ってセリフを言わせてもらってる時は、緊張と喜びで不思議な気持ちでした。 志村さんは、共演者が楽しくしているのを嬉しそうに見てくれてました。 時には、イタズラしたり、いきなり後ろにいたり、何もない所見て挨拶して怖がらせたり、ゲームみたいなのしたり、アドリブ入れたり、いろんなコミュニケーションを取ってくれました。 それをする事により 「自分達が楽しんでやってると、見ている人にも楽しんでもらえる」 と、日に日にファミリー感が増した気がします。 舞台期間中に食事に行かせてもらい、そこでしたリアクションや言葉や、挑んでみた事を、次の日の舞台上で振られた時はドキドキでしたが、なんだか認めていただけた気がして嬉しかったです。 そうすると、もっと頑張ってみようと思えて、 自信を与えてくれました。 教えていただいた事は、 一生の宝物です。 志村さんには感謝してもしきれないほど、たくさんの経験とご縁をいただきました。 おかげで他の現場でも 『志村さんの所でやってるから大丈夫』 『さすが志村さんに鍛えられてるね』 など言っていただき、 それをご本人に話すと嬉しそうにしてくれました。 志村さんに教えていただいた事を胸に、これからも、見てくれてる方に楽しんでいただけるよう頑張っていきます! 写真は、舞台「志村魂』での写真です。 キャストさん、スタッフさんでアイーンできて幸せでした。 三味線は、手を痛めながらも、ずっと練習する音が響いてました。 最後の写真は、番組で撮った集合写真の切り取りです。 とても優しく気さくな志村さんですが、すごい人なんだぞ、あまり慣れすぎないように、と私なりのルールがあって、2人で撮った写真がないのです。 もしかしたら誰か撮ってるかもですが記憶になし。勇気を出して撮ってもらったらよかったな。 長くなってしまいましたが、 こんな事を書いているのも不思議です。 まだいなくならないと、当たり前のように思っていたので。 でも、こんな感じで、それぞれの中で志村さんが生きてるんだなと思ってます。 豊かな経験と、美味しい食事とお酒。宝物の時間。 愛犬リリーもとても可愛がってくれました。 志村さん 本当にありがとうございます! たくさんぽっちゃり体型をいじってもらえたので、激やせしないように気をつけますね!