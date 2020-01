インターネットは、時に子供に悪影響を与えると言われるが、海外では、YouTubeの動画を参考にして大人を救った子供がいる。イギリス・ウェールズに住む9歳の少年がYouTubeで見た動画を参考にし、突然倒れた51歳の祖母を救ったと海外ニュースサイト『Daily Mail Online』と『Mirror』が1月13日に報じた。報道によると、少年は入浴中の祖母の叫び声と水しぶきのような音を聞いたという。少年は左耳がうまく聞こえず補聴器を着けていたが、聞こえたかすかな音に反応した。当時、家にいたのは祖母と少年だけだった。少年が浴室に行ったが、祖母は発作に苦しみ、浴槽の中で意識を失った。少年はすぐに祖母が溺れないように頭を支え、浴槽から持ち上げた。少年は浴槽のお湯を抜き、救急車を呼んだ。少年は「プールで発作を起こした少女を救う方法」という動画を過去にYouTubeで見たことがあり、発作を起こした祖母を見て、まず何をすべきか分かったという。少年は『Daily Mail Online』のインタビューに対し、「祖母を見た時はパニックになったけど、YouTubeの動画を思い出し、頭がお湯の中に浸からないようにしなければとすぐに思ったんだ。とにかく祖母を救いたかった」と話している。祖母を診察した医師によると、少年が対応しなければ状況はさらに悪くなっていたという。幸いにも祖母は現在、回復に向かっている。このニュースが世界に広がると、ネット上では「なんて勇敢で思いやりのある少年なんだ」「子供にYouTubeを見せるのを禁止していたけど、YouTubeが人の命を救うこともあるんだ」「少年は素晴らしいけれど、YouTubeの情報を全て鵜呑みにするのは危険かも」などの声が挙がっていた。海外には、YouTubeの動画を参考に人を救った子供が他にもいる。アメリカ・バージニア州で当時10歳の少女が、YouTubeの動画を参考に、叔母の出産を助けたと海外ニュースサイト『WJLA』と『Good News Network』が2018年8月に報じた。同記事によると、少女が叔母と家にいた時、叔母がトイレで産気付いたという。叔母は少女の名前を叫んでトイレに呼んだ後、「赤ちゃんが生まれた」と少女に言った。少女がトイレに向かうと、叔母は赤ちゃんを出産し、血塗れになっていたそうだ。叔母は少女に赤ちゃんを渡し、トイレで意識を失った。少女は電話ですぐに救急車を呼んだ。救急車の到着を待っている間、少女は過去にYouTubeで見た出産の動画を思い出し、赤ちゃんについた血をふき取って、布で赤ちゃんを包んだ。その後、家にあったハサミでへその緒を切ったという。へその緒の切り方はYouTubeで見たが、電話で救急隊員からの助言も受けた。救急車を呼んだ後、電話はついだままになっており、救急隊員と話すことができた。少女が救急隊に電話をしてから数分後、救急隊が到着して叔母と赤ちゃんは病院に運ばれた。叔母と赤ちゃんは無事だったそうだ。YouTubeの動画を思い出し、とっさの行動に出て人を救った少年少女は勇敢だろう。しかし、YouTubeの動画が100%正しいとは限らず、まねをすることは控えるべきだ。記事内の引用について「Boy, nine, saves his grandmother from drowning in the bath when she had a seizure after he learned life-saving skills on YouTube」(Daily Mail Online) https://www.dailymail.co.uk/health/article-7880947/Boy-9-saves-grandmother-drowning-learning-life-saving-skills-YouTube.html「Boy, 9, saves gran from drowning in bath using skills he learnt on YouTube」(Mirror)よりhttps://www.mirror.co.uk/news/uk-news/boy-9-saves-gran-drowning-21270254「Fairfax County 10-year-old helps save baby born in bathroom」(WJLA)よりhttps://wjla.com/news/local/10-year-old-helps-deliver-baby-in-fairfax-county「10-Year-old Rescues Newborn Using Skills She Learned From Watching Youtube Videos」(Good News Network)よりhttps://www.goodnewsnetwork.org/10-year-old-rescues-newborn-using-skills-she-learned-from-watching-youtube-videos/