700ゴール達成のロナウド、「頭での得点数」がすごかった
ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが34歳にしてキャリア通算700ゴールを達成した。
驚異的としか言いようのない700得点の内訳を見てみるとなかなか面白いぞ。
974 games. 700 goals.
Those Real Madrid numbers are bonkers. pic.twitter.com/7EmxqGKjCP
— Squawka Football (@Squawka) 2019年10月14日
スポルティング：31試合5ゴール
マンチェスター・ユナイテッド：292試合118ゴール
レアル・マドリー：438試合450ゴール
ユヴェントス：51試合32ゴール
ポルトガル代表：162試合95ゴール
マンチェスター・ユナイテッド：292試合118ゴール
レアル・マドリー：438試合450ゴール
ユヴェントス：51試合32ゴール
ポルトガル代表：162試合95ゴール
右足：444ゴール
ヘディング：128ゴール
左足：126ゴール
その他：2ゴール
ヘディング：128ゴール
左足：126ゴール
その他：2ゴール
『Bleacher Report』によれば、700ゴールのうちヘディングでの得点は128（約18パーセント）。
なんと左足よりも多くのゴールを生み出しているとか。
外部サイト
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