700ゴール達成のロナウド、「頭での得点数」がすごかった

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ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが34歳にしてキャリア通算700ゴールを達成した。

驚異的としか言いようのない700得点の内訳を見てみるとなかなか面白いぞ。

スポルティング：31試合5ゴール

マンチェスター・ユナイテッド：292試合118ゴール

レアル・マドリー：438試合450ゴール

ユヴェントス：51試合32ゴール

ポルトガル代表：162試合95ゴール
右足：444ゴール

ヘディング：128ゴール

左足：126ゴール

その他：2ゴール

『Bleacher Report』によれば、700ゴールのうちヘディングでの得点は128（約18パーセント）。

なんと左足よりも多くのゴールを生み出しているとか。