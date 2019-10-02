¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤¬Ž¢¥Ð¥¤¥¯ÀäÌÇŽ£¤Î´íµ¡¤ËÂÇ¤Ä¼ê
¢£¡È¥Ð¥¤¥¯ÀäÌÇ¡É¤Î´íµ¡¤ËËÛÁö
¡Ö²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â¡ÈÀäÌÇ´í×ü¼ï¡É¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¡£¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ÎÆüüâ¾ÍÇî¼ÒÄ¹¤¬»ÈÌ¿´¶¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÌîÀ¸À¸Êª¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¼Ò¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤ÎÆóÎØ¼Ö¡Ê¥Ð¥¤¥¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1980Ç¯Âå¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤ÏÇ¯´Ö300ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢40ËüÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤Û¤É¤Î·ã¸º¤Ö¤ê¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÎÆü¡×¤Î2019Ç¯8·î19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ÏÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ê¼«¹©²ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¼«¹©²ñ¤ÎÆóÎØ¼ÖÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÆüüâ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤â1¿Í¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°¦¼Ö¤Ë¸Ù¤êÉ÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ëÁÖ²÷´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸òÄÌ¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤È°ÂÁ´±¿Å¾¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
87Ç¯Ì¾¸Å²°Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥ä¥Þ¥Ï¤ò¾è¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤¬Æþ¼ÒÆ°µ¡¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë5Ç¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î²¤½£Åý³çËÜÉô¤Ë6Ç¯Ãóºß¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ÈÀÓ°²½¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤ËÉû¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ½Ð¸þ¡£2Ç¯È¾¤ÎºßÇ¤Ãæ¤ËV»ú²óÉü¤µ¤»¤¿¼êÏÓ¤ÈËÉÙ¤Ê³¤³°·Ð¸³¤Ë¤è¤ê2018Ç¯1·î¡¢¼èÄùÌò¤«¤é¼ÒÄ¹¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï21Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇä¾å¹â2Ãû±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×1800²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ò¼Â¹ÔÃæ¡£¤¿¤À¡¢19Ç¯Ãæ´Ö·è»»¤Ç¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤¤¡£Çä¤ê¾å¤²¤Î6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ëÆóÎØ»ö¶È¤äÍø±×Î¨¤¬¹â¤¤Á¥³°µ¡¤Ë¼¡¤°Âè3¤ÎÃì¤È¤·¤Æ»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Î¶¯²½¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î·è¤á¼ê¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¡¢Áá¤¯¤â¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
----------
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¼ÒÄ¹
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£87Ç¯Ì¾¸Å²°Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡Æþ¼Ò¡£¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷´ë²è¡¦ºâÌ³ËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£
----------
¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È Ê¡ÅÄ ½ÓÇ· ¼Ì¿¿¡á»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¡Ë