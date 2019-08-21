◇パ・リーグ 西武11―6日本ハム（２０１９年８月２１日 メットライフD）



日本ハムが14年6月27日楽天戦以来、5年ぶりの5失策で連敗を喫した。2回に清宮幸太郎内野手（20）の“4番初ホーマー”となる4号ソロで一時同点も投手陣の乱調と、内野守備陣の拙守で失点を重ねた。



9連敗の地獄こそ脱したが、西武戦に連敗し、借金は今季ワーストタイの3。7月31日時点で首位・ソフトバンクに0・5ゲーム差も3週間後には最下位・オリックスまで0・5差の5位となった。「今の順位は関係ない。最終的に何位かで勝負が決まるから」。栗山英樹監督（58）は143試合終了時まで戦いは続くと強調し、前を見据えた。