リュウソウジャーがフットサルに挑戦！ レジェンドチームとの夢のヒーロー対決が配信
現在放送中のスーパー戦隊シリーズ『騎士竜戦隊リュウソウジャー』のキャストたちがフットサルに挑戦し、過去のスーパー戦隊シリーズに出演したレジェンドチームと対戦する特別企画「ソウルをひとつに！リュウソウチャレンジ！【フットサル編】」前編・後編が、アプリサービス「東映特撮ファンクラブ（ＴＴＦＣ）」にて配信されることが決定した。前編は8月17日（土）正午、後編は8月24日（土）正午よりそれぞれ期間限定配信される。
騎士竜戦隊リュウソウジャーが「ソウルをひとつに！」するため、フットサルに挑戦！ リュウソウジャーチームに対するレジェンドチームには、スーパー戦隊レジェンドとサッカーレジェンドが集結。テクニックを見せつけるレジェンドチームにリュウソウジャーチームはどこまで善戦できるのか？ 試合はリュウソウジャーチームがソウルをひとつにして、手に汗握る大接戦に！ しかし、サッカーレジェンドを擁するレジェンドチームも本気モードで攻め立てる!!
●ソウルをひとつに！リュウソウチャレンジ！【フットサル編】ＴＴＦＣ先行配信Ver. 前編
2019年8月17日（土）12：00より期間限定配信
前編には、スペシャルコーチとして招聘された中田浩二（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）による本格練習の様子や、出演者のスペシャルなコメントも収録。
＜出演＞
【リュウソウジャーチーム】
一ノ瀬颯（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウレッド／コウ）
綱 啓永（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウブルー／メルト）
尾碕真花（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウピンク／アスナ）
小原唯和（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウグリーン／トワ）
岸田タツヤ（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウブラック／バンバ）
兵頭功海（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウゴールド／カナロ）
金城茉奈（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』龍井うい）
中田浩二（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）
【レジェンドチーム】
松本 岳（『手裏剣戦隊ニンニンジャー』アオニンジャー／加藤・クラウド・八雲）
結木滉星（『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』パトレン１号／朝加圭一郎）
田口翔大（『宇宙戦隊キュウレンジャー』コグマスカイブルー／佐久間小太郎）
山本康平（『忍風戦隊ハリケンジャー』ハリケンイエロー／尾藤吼太）
長澤奈央（『忍風戦隊ハリケンジャー』ハリケンブルー／野乃七海）
名良橋晃（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）
佐々木竜太（元鹿島アントラーズ所属、現在は南葛SC所属）
青木剛（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属、現在は南葛SC所属）
●ソウルをひとつに！リュウソウチャレンジ！【フットサル編】ＴＴＦＣ先行配信Ver. 後編
2019年8月24日（土）12：00より期間限定配信
後編はいよいよ試合本番！ リュウソウジャーチームには試合開始直前に到着した田牧そら（オト）も加わって入念な作戦会議！ 一方、余裕のレジェンドチームは世間話に花が咲く!? ところが試合は手に汗握る接戦！
＜出演＞
【リュウソウジャーチーム】
一ノ瀬颯（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウレッド／コウ）
綱 啓永（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウブルー／メルト）
尾碕真花（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウピンク／アスナ）
小原唯和（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウグリーン／トワ）
岸田タツヤ（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウブラック／バンバ）
兵頭功海（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウゴールド／カナロ）
金城茉奈（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』龍井うい）
田牧そら（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』オト）
中田浩二（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）
【レジェンドチーム】
松本 岳（『手裏剣戦隊ニンニンジャー』アオニンジャー／加藤・クラウド・八雲）
結木滉星（『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』パトレン１号／朝加圭一郎）
田口翔大（『宇宙戦隊キュウレンジャー』コグマスカイブルー／佐久間小太郎）
山本康平（『忍風戦隊ハリケンジャー』ハリケンイエロー／尾藤吼太）
長澤奈央（『忍風戦隊ハリケンジャー』ハリケンブルー／野乃七海）
名良橋晃（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）
佐々木竜太（元鹿島アントラーズ所属、現在は南葛SC所属）
青木剛（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属、現在は南葛SC所属）
※こちらの映像の完全版は、2019年11月13日（水）に東映ビデオから発売の『騎士竜戦隊リュウソウジャーBlu-ray COLLECTION１』に収録されている。
(C)2019 テレビ朝日・東映AG・東映
騎士竜戦隊リュウソウジャーが「ソウルをひとつに！」するため、フットサルに挑戦！ リュウソウジャーチームに対するレジェンドチームには、スーパー戦隊レジェンドとサッカーレジェンドが集結。テクニックを見せつけるレジェンドチームにリュウソウジャーチームはどこまで善戦できるのか？ 試合はリュウソウジャーチームがソウルをひとつにして、手に汗握る大接戦に！ しかし、サッカーレジェンドを擁するレジェンドチームも本気モードで攻め立てる!!
●ソウルをひとつに！リュウソウチャレンジ！【フットサル編】ＴＴＦＣ先行配信Ver. 前編
2019年8月17日（土）12：00より期間限定配信
前編には、スペシャルコーチとして招聘された中田浩二（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）による本格練習の様子や、出演者のスペシャルなコメントも収録。
＜出演＞
【リュウソウジャーチーム】
一ノ瀬颯（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウレッド／コウ）
綱 啓永（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウブルー／メルト）
尾碕真花（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウピンク／アスナ）
小原唯和（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウグリーン／トワ）
岸田タツヤ（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウブラック／バンバ）
兵頭功海（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウゴールド／カナロ）
金城茉奈（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』龍井うい）
中田浩二（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）
【レジェンドチーム】
松本 岳（『手裏剣戦隊ニンニンジャー』アオニンジャー／加藤・クラウド・八雲）
結木滉星（『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』パトレン１号／朝加圭一郎）
田口翔大（『宇宙戦隊キュウレンジャー』コグマスカイブルー／佐久間小太郎）
山本康平（『忍風戦隊ハリケンジャー』ハリケンイエロー／尾藤吼太）
長澤奈央（『忍風戦隊ハリケンジャー』ハリケンブルー／野乃七海）
名良橋晃（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）
佐々木竜太（元鹿島アントラーズ所属、現在は南葛SC所属）
青木剛（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属、現在は南葛SC所属）
●ソウルをひとつに！リュウソウチャレンジ！【フットサル編】ＴＴＦＣ先行配信Ver. 後編
2019年8月24日（土）12：00より期間限定配信
後編はいよいよ試合本番！ リュウソウジャーチームには試合開始直前に到着した田牧そら（オト）も加わって入念な作戦会議！ 一方、余裕のレジェンドチームは世間話に花が咲く!? ところが試合は手に汗握る接戦！
＜出演＞
【リュウソウジャーチーム】
一ノ瀬颯（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウレッド／コウ）
綱 啓永（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウブルー／メルト）
尾碕真花（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウピンク／アスナ）
小原唯和（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウグリーン／トワ）
岸田タツヤ（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウブラック／バンバ）
兵頭功海（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』リュウソウゴールド／カナロ）
金城茉奈（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』龍井うい）
田牧そら（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』オト）
中田浩二（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）
【レジェンドチーム】
松本 岳（『手裏剣戦隊ニンニンジャー』アオニンジャー／加藤・クラウド・八雲）
結木滉星（『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』パトレン１号／朝加圭一郎）
田口翔大（『宇宙戦隊キュウレンジャー』コグマスカイブルー／佐久間小太郎）
山本康平（『忍風戦隊ハリケンジャー』ハリケンイエロー／尾藤吼太）
長澤奈央（『忍風戦隊ハリケンジャー』ハリケンブルー／野乃七海）
名良橋晃（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属）
佐々木竜太（元鹿島アントラーズ所属、現在は南葛SC所属）
青木剛（元日本代表、元鹿島アントラーズ所属、現在は南葛SC所属）
※こちらの映像の完全版は、2019年11月13日（水）に東映ビデオから発売の『騎士竜戦隊リュウソウジャーBlu-ray COLLECTION１』に収録されている。
(C)2019 テレビ朝日・東映AG・東映