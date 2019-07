BTSの映画『BRING THE SOUL: THE MOVIE』の予告編とポスタービジュアルが公開された。2018年のワールドツアー『BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF’』で多くの都市を巡ったBTS。同作は、ツアー最終日の翌日にフランス・パリのルーフトップテーブルで行なわれた打ち上げでのメンバーの会話からツアーの内容を振り返っていく内容となる。ライブの模様をはじめ、舞台裏でのメンバーの素顔などを捉える。予告編ではBTSのメンバーのパフォーマンスの様子や、「韓国公演はいつも緊張する」と話すRMの姿、食卓を囲んだメンバーが乾杯する様などが確認できる。あわせて全国135館の上映劇場が発表。また7月18日にはムビチケカードが発売される。数量限定の購入者特典として、映画オリジナル特製ポストカードを配布する。『BRING THE SOUL: THE MOVIE』は8月7日から18日までの期間限定で全国公開。