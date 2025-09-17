「Ａ型男子」にキュンとする理由９パターン
神経質、几帳面、堅物と思われがちなＡ型男子ですが、「そこがいいの！」という女子もいるようです。では、具体的にＡ型男子のどんなところに惹かれるのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者へ聞いた「『Ａ型男子』にキュンとする理由９パターン」を紹介します。
【１】他の男子と話をしていると動揺を隠しつつ、笑顔で「誰？」と聞いてくる
「無理している姿が可愛い」（２０代女性）など、紳士的に対応しようと努力する姿が好評のようです。思いっきり不機嫌な態度をとるなど、強い嫉妬は嫌がられますが、小さな嫉妬であれば「焼きもち焼いてる。うふ」と女子の心をくすぐることができるでしょう。
【２】「アレ、売り切れだった」という何気ない言葉を覚えていて、見つけたら買って来てくれる
「感激の域を超えてる！」（２０代女性）と、Ａ型男子のきめ細かい心遣いにやられてしまう女子もいるようです。「そんなこと覚えてたの」という小さなことほどサプライズにつながるので、気になる女子の発言は注意深く聴いておきたいところです。
【３】メールに即レスができないとき、あとから「ごめん！」とわざわざ電話をくれる
「そこまでしなくてもいいのに」（１０代女性）と言いつつ、女子は内心うれしく思うようです。メールより電話をかける、会えないときには理由をていねいに説明するなど、一歩踏み込んだ心遣いをすると喜んでもらえるでしょう。
【４】「財政改革とかよくわかんない」などと言うと、わかりやすく説明してくれる
「説明がうまい」（２０代女性）と、難しい話題でも理路整然と話せるＡ型男子を尊敬する女子もいるようです。ただし、知識があることが前提なので、日頃から時事問題や女子が苦手そうな電子機器の情報などはチェックしておくとよさそうです。
【５】飲み物をこぼしたら「はい」とアイロンのかかったハンカチを差し出してくれる
「とにかく身ぎれい」（３０代女性）など、清潔感あふれるＡ型男子は人気のようです。ただし、女子の身なりや持ち物にまで口を出すと「口うるさい奴」と思われかねないので、「きれい好き」を相手に押し付けないよう気をつけましょう。
【６】「付き合い始めた日」などの記念日をきちんと覚えていてお祝いしてくれる
「大切に思われてると実感」（２０代女性）など、特別な日を記憶しているＡ型男子はポイントが高いようです。節目となる日をきちんとお祝いすれば、ふだん忙しくてあまり会えなくてもチャラにしてもらいやすいかもしれません。
【７】「どんなに忙しくても一日に一度はメール」などふたりの約束を必ず守ってくれる
「真面目なのよね」（１０代女性）と、女子はＡ型男子の誠実さに好感を持つようです。女子にとっては「ふたりで決めた恋愛ルールを守れる人」であることが、本格的な恋愛に発展するかどうかの分かれ目になり得るので「マメな男子」を心掛けるとよいでしょう。
【８】一緒に飲んでいてグラスが空きそうになると、すかさず「次は何にする？」と聞いてくれる
「気配りがすごい」（２０代女性）など、きめ細かでさりげない優しさに惹かれる女子もいるようです。ほかにも道路の車道側を歩かせない、段差があるところでは注意を促すなど、お姫様のように扱うと、その男子力に女子は思わずクラっときそうです。
【９】ランチはココ、映画鑑賞後はディナーはアソコ…とデートプランを一生懸命立ててくれる
「『私のために』と思うとうれしい」（１０代女性）と、計画性のあるＡ型男子に女子は感激するようです。仮に予定が狂っても「うろたえる姿も可愛い」という意見もあるので、「思い通りにいかない」と落ち込まず、デートを楽しむと女子も気分よく過ごせるでしょう。
ほかにも「Ａ型らしさを発揮して女子に喜ばれた」エピソードがあれば教えてください。みなさんの意見をお待ちしています。（橘しげる）※コラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。
