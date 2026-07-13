東海地方は、明日14日(火)から、これまでよりも暑さのレベルが上がり、危険な暑さとなる所が多いでしょう。強い日差しと熱中症への対策を万全にしてください。明日14日(火)の晴れるタイミングで、梅雨明けの発表があるかもしれません。

今日13日(月)は雲が多くすっきりしない

今日13日(月)の東海地方は、気圧の谷や湿った空気に伴う雲が広がり、雨の降っている所もあります。この後も、雲が広がりやすいですが、湿った空気の流れ込みが次第に弱まるため、所々で晴れ間が出るでしょう。夕方までは、にわか雨に注意してください。

朝から気温が高かったため、午前中の早い時間からすでに30℃以上の真夏日が続出しています。午後は、もう少し気温が上がり、猛暑日(最高気温35℃以上)に迫る所もありそうです。

明日14日(火)〜16日(木)は危険な暑さに

明日14日(火)は、本州付近は広く高気圧に覆われる見込みです。朝から、各地で青空が広がり、日差しが強いでしょう。このタイミングで、東海地方は梅雨明けの発表があるかもしれません。



日本の上空には引き続き暖かな空気が流れ込むことや、高気圧の勢力が強くよく晴れるため、これまでよりも暑さのレベルが上がる見込みです。最高気温は、名古屋で38℃、岐阜で37℃、津で36℃、静岡で33℃の予想です。35℃以上の猛暑日が続出し、今年一番の暑さとなるでしょう。30℃を下回るのは、21時を過ぎてからとなりそうです。



東海地方の暑さのピークは、16日(木)まで続き、名古屋では連日38℃の予想です。夜間も気温が下がりにくく、熱帯夜(最低気温25℃以上)が続くでしょう。強い日差しへの対策と、昼夜を問わず熱中症に警戒してください。

17日(金)以降は危険な暑さは一旦落ち着く

17日(金)には、本州付近で高気圧の勢力が弱まり、湿った空気が入りやすくなるでしょう。雲が広がりやすく、所々で雨が降る見込みです。危険な暑さは一旦落ち着きますが、名古屋や岐阜など35℃以上の猛暑日となる所はありそうです。18日(土)以降も、変わりやすい天気の日が多く、一時的に雨が降ることもあるでしょう。暑さは少し落ち着く見込みです。

熱中症の応急処置

熱中症は、できるだけ予防したいものですが、万が一、症状が疑われる場合は、次のような応急処置が必要です。



まずは、涼しい場所へ移動しましょう。冷房の効いた部屋や、屋外では風通しのよい日陰で、できるだけ早く、体を冷やしてください。

衣服を緩めて、体から熱を逃がしましょう。体温を下げるためには、冷やした水のペットボトル、氷枕などを使って、両側の首筋や、わきの下、足の付け根を冷やすと効果的に体温を下げることができます。

水分と塩分を補給しましょう。冷たい水を、自分で持って飲んでもらうと、体にこもった熱を奪うだけでなく、水分補給もできます。また、経口補水液やスポーツドリンクを飲めば、汗で失われた塩分も適切に補えます。

ただ、吐き気を訴えたり、意識がなかったりするなど、自分で水分を摂ることができない場合は、口から水分を補給するのは禁物です。すぐに病院へ運んでください。