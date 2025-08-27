初対面でそれ言う？ウケ狙いで女性をイラッとさせる一言９パターン
初対面の女性との会話では、多少ぎこちなくても積極的にリードして盛り上げたいもの。とはいえ、ウケ狙いのつもりで言った軽口のせいで誤解を招く場合もあるので、慎重に言葉を選んだほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性336名に聞いたアンケートを参考に、「初対面でそれ言う？ウケ狙いで女性をイラッとさせる一言」をご紹介します。
【１】アラサー女子に対して「もう若くないんだからさぁ」
「喧嘩を売ってるとしか思えない」（20代女性）というように、アラサー女子の「年齢」に触れるのは、もはや敵対宣言として受け取られるようです。「全然若いよ」とポジティブに褒めてもイヤミだと思われるおそれがあるので、徹底的にスルーが吉でしょう。
【２】巨乳または貧乳の女性に「胸おっきいね！（or平たいね！）」
「普通にキモい。ただのセクハラでは？」（20代女性）というように、女性の「胸」をうかつにいじると、軽蔑の対象になってしまうようです。いくら冗談めかしてもオヤジくささを強調するだけなので、紳士的にノータッチを貫きましょう。
【３】おとなしくて地味な女性に「友達少なそうだね」
「わざわざそれを言う意味がわからない」（10代女性）というように、あまり社交的でない女性を「ぼっち」扱いするのは、単なる中傷と受け取られるようです。むしろ自分から「友達になろうよ」とお願いして、友人の立場をゲットしたいところです。
【４】派手なギャル系女子に「遊んでそうだわー。経験人数多いでしょ」
「要するにビッチだって言いたいんでしょ？」（20代女性）というように、外見が派手な女性を「遊んでる」と決めつけるのも問題があるようです。恋愛経験が多いとしても、尻軽扱いされて嬉しい女性はいないので、せめて「モテそうだね」と言うべきでしょう。
【５】オタク趣味のある人に「あー、オタクなんだね（笑）」
「めっちゃバカにされてる感じ」（20代女性）というように、女性のオタク趣味をうかつに指摘すると、「上から目線でバカにしている」と思われるようです。からかう意図なく話題を掘り下げたいなら、「どういうジャンルが好きなの？」などと具体的に質問しましょう。
【６】恋愛経験が少なそうだと決めつけて「だって彼氏いないでしょ」
「マジで大きなお世話！私の何を知ってるわけ？って感じです」（20代女性）というように、初対面の印象で「彼氏の有無」を決めつけるのは失礼だと思われるようです。どうしても恋愛経験について触れたいなら、「でも実はモテるでしょ」などとプラスのフォローも必要でしょう。
【７】しっかり者のお姉さんキャラと見なし「一人でも生きていけそうだね」
「『か弱い女』以外は女じゃないわけ？と思います」（20代女性）というように、「強そうだ」と女性にレッテルを貼るのも、無神経な男だと思われそうです。むしろ「いつも気を張ってると疲れちゃうよ」とリラックスを促すなど、包容力を感じさせたいところです。
【８】背の高さに驚き「大きいね！なんか貫禄あるわ」
「絶対褒めてない。体型をからかわれるのは絶対イヤ」（20代女性）というように、身体的な特徴について大げさな感想を言うと、不快に思われやすいようです。同じように、低身長な女性に「小さいね」と強調するのも嫌がられるので注意しましょう。
【９】会話しやすいタイプに「女の子と話している感じじゃないわ」
「『女として見てない』ってことですよね」（10代女性）というように、親近感を込めたつもりでも、女性性を否定する表現は印象が悪いようです。「こんなに話しやすい女の子珍しいよ」などと、あくまでも女性として意識していることを伝えましょう。
初対面の段階から「ちょっと失礼なセリフ」で笑いを取ろうとするのは、あまりにもハイリスクなようです。「君子危うきに近寄らず」と肝に銘じておきましょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2015年2月9日から16日まで
対象：合計336名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
