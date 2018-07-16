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Se não saiu aqui no perfil oficial é especulação ou Fake News.
Saudações Vascaínas.— Vasco da Gama (@VascodaGama) 2018Ç¯7·î14Æü
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