『コップのフチ子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
中山淳雄氏によると、ファンシーな世界観に潜む弱肉強食の不条理さが大人にも刺さる要因だという
プレジデントオンライン
週刊女性PRIME
おたくま経済新聞
アイテムは「ちょこっと座る ver.」「ちょい飲み ver.」など全5種類
Walkerplus
フィギュアは全部で5パターンあり、コップの表面にへばりつくポーズも
Pouch
ユニホームを着てボールを蹴る「シュートのフチ子」など全6種
おんじがチャラ男となってコップのフチに降臨する「PUTITTO ちゃらおんじ」
「セーラー戦士」を想像させる、色とりどりのセーラー服に身を包んだフチ子
昔ながらの銭湯が減少している業界を応援すべく誕生した
Japaaan
お風呂好きなしずかちゃんならではの「バスタイムver.」を含む4種類
飾るとシュールで、どのフチ子が当たるかというドキドキも楽しいと話す女性
日刊SPA!
東京の有楽町ロフトにて11日、「シキシキが好き」という曲をリリースする
「呪いのフチの貞子」と「呪いのフチの伽椰子with俊雄」の2種類
クランクイン！
ファンからは、続編や商品化を希望する声があがっているという
NEWSポストセブン
スーツのカラーバリエーションはすべて、劇中に登場するものだという
胸元のネクタイやおさげ髪にハートがあしらわれている