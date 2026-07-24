7月22日、横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎投手（32）が4年ぶりに甲子園球場のマウンドに立った。試合後には「余裕はなかったが、ちょっとは楽しめた」と振り返った藤浪だが、“初対面”の阪神タイガース・森下翔太選手（25）の打席が物議を醸してーー。

【写真】藤浪との対峙した森下翔太の「露骨すぎる」ベースとの距離感

2025年7月のDeNA移籍以降、この日が初めて“古巣”との対戦になった藤浪。日本球界後も懸念される「制球難」だが、やはり初回から顔をのぞかせた。ワンアウト一塁の場面で3番・森下に投じた2球目、4球目が胸元に抜けるボール球となり、思わずのけ反ってよける場面も。

大きくどよめく甲子園に動揺したのか結局、森下にはストライクが入らずにストレートの四球。それでも続く4番の佐藤輝明選手（27）、5番の大山悠輔選手（31）を連続三振に仕留めてピンチを切り抜けた藤浪。3回裏に迎えた2度目の対戦では、明らかにベースから離れて立つ森下を相手に、インコースを2球続けた後に外よりのカットボールを打ち上げさせてショートフライに。

しかし藤浪は佐藤を抑えたものの、大山に投じたカーブが胸元にすっぽ抜けて死球。帽子をとって謝罪する藤浪に、大山は「大丈夫」と手を挙げて応えて一塁へ。するとツーアウトから後続に四球と2本のヒットを与えて1点を献上。

1球もバットを振ることなく三球三振

そして4回裏ツーアウトで迎えた森下の3打席目。やはり死球に備えてなのだろう。打席後方に立ったまま、1球もバットを振ることなく三球三振でベンチに戻るのだった。

5回途中まで95球を投げた藤浪は被安打5、四死球5とお世辞にも見事な投球とは言えないながらも1失点で押さえる力投。交代を告げられてマウンドから降りる際、阪神ファンで埋め尽くされた甲子園球場からは、かつてのエースへの惜しみない拍手が送られた。

しかし試合中、藤浪の投球と同様に荒れていたのがネットだ。というのも藤浪相手にノーヒットで終わった、森下の打席に不満を覚えるファンも多かったからだ。

《森下打つ気ないなら変えてもらえや 観てて不愉快や》

《いくら藤浪だったとは言え、先輩でもあるわけで嫌がり方ってものがあるんじゃ無いかなーと。 さすがに森下は露骨すぎた》

《森下選手の無気力な打席は本当に残念でした。あんな無気力なプレーをするなら最初から休んで欲しかった。お金を払って見ているファンに失礼。》

藤浪からの四球を恐れてか打席後方に立ち、打つ気もなくわざと三振したとする“無気力打席”を疑われたのだった。実は森下、昨年に藤浪の日本球界が決まった際、対戦する可能性を問われて次のようなコメントを残している。

藤浪との対戦に「全然楽しみじゃない」

「（在籍期間が）かぶってないので分からないですけど、球が速くて嫌です。対戦も全然楽しみじゃない。できれば対戦したくないです。」

2023年にプロデビューした森下に対し、藤浪もまた同年からMLBオークランド・アスレチックスに移籍しているだけに一緒にプレーしたことはない2人。「球が早くて嫌」と理由づけたが、おそらく森下の頭にあったのは阪神、メジャーでも改善されなかった「制球難」だろう。

プロ野球選手に怪我はつきものとはいえ、150キロ以上の速球が高確率で向かってくることがわかっていれば、いくら“先輩”とはいえども己の身を優先する気持ちも理解できる。いや、むしろ、

《森下流石に首脳陣から指示出てそうやな》

《森下めっちゃ後ろに立ってるな 怪我されたら困るから指示ありきやと思うけど》

《巨人戦前にデッドボール当たりたくないからな 森下が打ちに行かないのは仕方ない》

読売ジャイアンツと首位争いをする現状、主力選手である森下が万一にも離脱することになれば大きな痛手。ゆえに“無気力打席”もやむなし、むしろ藤川球児監督（46）ら「ベンチの指示」があったのではないかと見る向きもーー、

佐藤輝明も集中力を欠いた打席

「“無気力”だったのは何も森下だけではなかったと思いますよ」とは在阪球団を担当するスポーツライターの見解。

「死球をもらった大山もやはり立ち位置を下げていましたし、佐藤も簡単にボール球に手を出したりとどこか集中しきれていない様子でした。藤浪である以上、“無理してうちに行くな”との指示があってもおかしくはありません。

正直なところ、結果だけを見ればピンチを凌いでの力投ですが、主軸から勝負を避けられた上での1失点とも言えます。藤浪本人もそれがわかっているのでしょう。試合中は笑顔を取り繕ってはいましたが、本人も“余裕はありませんでした”と話したように、制球難が改善されたわけではないのでしょう。

しかしながら、そんな藤浪を他球団に散々ぶつけていた阪神だけに、首脳陣も、そしてファンも今さら文句を言えるはずもない。降板時に送られた拍手には、凱旋試合を讃えるだけでなく、“選手に怪我をさせなかった”ことへの拍手もあったのでは？」

試合は8回ワンアウト三塁の場面で、森下が集中力を取り戻したのか、内角高めの速球を弾き返した当たりがライトへの犠牲フライになって決勝点。最後はきっちりとクリーンナップの役割を果たして5-4とし、阪神の首位固めに貢献した。

大阪桐蔭高校時代から慣れ親しんだ甲子園で復活のきっかけをつかみたい藤浪。次戦は“後輩”森下との真剣勝負が見たいが。

週刊女性PRIME