7月18日、『朝だ！生です旅サラダ』（朝日放送テレビ）が放送された。タレント・勝俣州和の言動に、拒否反応が続出するいっぽう、“相方” の評価はうなぎのぼりのようだ。

今回の放送では、全国の美食を味わう人気企画「極み！グルメ」で、勝俣と大仁田美咲アナが大分県へロケに向かい、佐賀関で取れる関あじ、関さばを使った郷土料理・りゅうきゅうが紹介された。

2人は、地元の漁師とともに海に出て、何匹もの関あじを釣り上げた。勝俣は、釣り上げたあじを見て「でかっ！！でっかいよ！！サバぐらいあるじゃん」などと興奮。「俺5匹以上狙います！」と宣言し、画面を賑わせていた。

だが、勝俣といえば、朝番組の視聴者層とあわないのか、かねて『旅サラダ』での言動が「うるさい」と不評を集めている。今回のロケ映像も、Xでは《ロケの勝俣もうるさいのにそれ見てるワイプの勝俣もうるさくてもうめちゃくちゃや》と拒否反応を示す声が相次いでいる。

いっぽう、このところ評価をあげているのが、相方である大仁田アナだ。小柄でかわいらしいルックスと、美味しそうな食レポ姿には定評があり、「極み！グルメ」コーナーでは、勝俣との組み合わせが一番多い。11日の放送でも、佐賀県の呼子を2人で訪問し、新鮮なイカを堪能、屈託のない笑顔を披露していた。

最近のXでは、

《大仁田アナがとにかくカワイイ》

《大仁田アナだけのロケリポートが観たい》

など、大仁田アナの単独ロケを希望する声も続出している。

「すでに同番組では、『コレうまの旅』という企画で、大仁田アナが全国各地のご当地名物グルメを探しにいくロケがおこなわれています。この企画は、番組に就任した代々のレギュラーアナウンサーが引き継いでいるものです。

大仁田アナは、2023年に朝日放送テレビへ入社し、すぐに同番組の新レギュラーへ抜擢され、さまざまな企画に挑戦。慣れないながらも取材交渉や食リポに奮闘する初々しい様子が、支持を集めてきました。食べっぷりがよく、愛嬌のある笑顔にはファンが多い。『極み！グルメ』でもそうした魅力が存分に発揮されているようです」（芸能担当記者）

得意のグルメロケで存在感を放った大仁田アナ。“ベテラン食い” の実力に、勝俣もたじろいでいるだろうか。