『イロモネア』いよいよ放送！番組史上初の大事件がぼっ発 内村「物議を醸すシーンも多々あり…」
TBS系『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』が、きょう20日に放送される（後6：30）。番組史上初の大事件がぼっ発するなど、波乱の展開となっている。
【予告動画】何があった？『イロモネア』波乱の展開で内村が絶叫
2005年にスタートした同番組は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたり、圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の5つのジャンルの中から、芸人自身が挑戦するジャンルをステージごとに選択し、観客100人の中から無作為に選ばれた5人の審査員のうち、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジで5人全員笑わせることができれば賞金100万円を獲得できる究極のネタバトルとなっている。
番組最多となる4回の100万円獲得者・劇団ひとり、2008年以来の100万円獲得を狙う・ハリセンボン、2回連続の100万円獲得を目指す・ずん、前回惜しくもファイナルステージ敗退でリベンジを期す・ハライチなど『イロモネア』経験者が続々登場。さらに、キャイ〜ンがコンビとして初参戦。ヤーレンズ、ママタルト、ぺこぱ、ちゃんぴおんずといった若手実力者も初参戦し、闘志を燃やす。
番組の見どころの一つでもあるユニット芸人には、合わせて5児ママ友チーム（柳原可奈子、横澤夏子）、チーム同期（河本準一、チャンス大城）、チームサンミュージック（ダンディ坂野＆スギちゃん＆ゴー☆ジャス）が名を連ねる。さらに『ザ・ゴールドラッシュ〜イロモネアへの道〜』をクリアした芸人も参戦する。
そんな中、番組史上初の事件も。MCのウッチャンナンチャンも知りえなかったという、まさかのルールに一同騒然。さらに失格者も出るなど、過去に類を見ない波乱の展開となる。
■内村光良
出演者の皆さん、頑張ってくれましたね。緊張感が非常に伝わってきました。初めての人にとってこの『イロモネア』の空気感は独特なんですよね。さらに、今回はハプニングが多かったですね（笑）。「サイレント」と「モノボケ」って、本当にこの場でやるしかない。だからみんながすごく追いつめられるんだと思います。まさに転換点に来ていますね（笑）。ファイナルに行くチャレンジャーも多く、スキルアップもありつつ、物議を醸すシーンも多々あり、かつ、私は今回チャレンジャーとしては参加しなかったので、その分司会者として非常に声が出ていたなと思います。集中してできました（笑）。
■南原清隆
（セットは）普段芸人さんたちがネタをやっている感じじゃない、せり上がった空間なので、お客さんの位置が劇場とは違う感じなんですよね。盲点だったハプニングもありましたね（笑）。詳しく擦り合わせをやってなかったので、まさかでした（笑）…。まあサッカーのワールドカップもルールが変わっていますから（笑）。特に「サイレント」は普段練習ができないので難しいですね。たぶんコンビで作っていると「これだろ」って予想は付くんでしょうけど、本番ではなかなか思った通りにはならないんですよね。今回は、それぞれが新しいパターンを見つけたっていうのが面白かったです。ルールすれすれでやってくる感じもあり、そういうところが面白かったですね。
【予告動画】何があった？『イロモネア』波乱の展開で内村が絶叫
2005年にスタートした同番組は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたり、圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の5つのジャンルの中から、芸人自身が挑戦するジャンルをステージごとに選択し、観客100人の中から無作為に選ばれた5人の審査員のうち、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジで5人全員笑わせることができれば賞金100万円を獲得できる究極のネタバトルとなっている。
番組の見どころの一つでもあるユニット芸人には、合わせて5児ママ友チーム（柳原可奈子、横澤夏子）、チーム同期（河本準一、チャンス大城）、チームサンミュージック（ダンディ坂野＆スギちゃん＆ゴー☆ジャス）が名を連ねる。さらに『ザ・ゴールドラッシュ〜イロモネアへの道〜』をクリアした芸人も参戦する。
そんな中、番組史上初の事件も。MCのウッチャンナンチャンも知りえなかったという、まさかのルールに一同騒然。さらに失格者も出るなど、過去に類を見ない波乱の展開となる。
■内村光良
出演者の皆さん、頑張ってくれましたね。緊張感が非常に伝わってきました。初めての人にとってこの『イロモネア』の空気感は独特なんですよね。さらに、今回はハプニングが多かったですね（笑）。「サイレント」と「モノボケ」って、本当にこの場でやるしかない。だからみんながすごく追いつめられるんだと思います。まさに転換点に来ていますね（笑）。ファイナルに行くチャレンジャーも多く、スキルアップもありつつ、物議を醸すシーンも多々あり、かつ、私は今回チャレンジャーとしては参加しなかったので、その分司会者として非常に声が出ていたなと思います。集中してできました（笑）。
■南原清隆
（セットは）普段芸人さんたちがネタをやっている感じじゃない、せり上がった空間なので、お客さんの位置が劇場とは違う感じなんですよね。盲点だったハプニングもありましたね（笑）。詳しく擦り合わせをやってなかったので、まさかでした（笑）…。まあサッカーのワールドカップもルールが変わっていますから（笑）。特に「サイレント」は普段練習ができないので難しいですね。たぶんコンビで作っていると「これだろ」って予想は付くんでしょうけど、本番ではなかなか思った通りにはならないんですよね。今回は、それぞれが新しいパターンを見つけたっていうのが面白かったです。ルールすれすれでやってくる感じもあり、そういうところが面白かったですね。