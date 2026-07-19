7月18日、元EXILEのパフォーマーとして活躍していた黒木啓司がInstagramのストーリーズを更新。妻である宮崎麗果の多額の脱税について言及した。

宮崎は、2025年12月に約1億5700万円もの脱税が発覚。2026年3月、東京地裁での初公判で起訴内容を全面的に認めた。その4カ月後の7月15日には、懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されたばかりだ。

「黒木さんは同日に、黒い背景に白い文字で文章を投稿しました。《この度、妻黒木麗果が脱税の件で世間をお騒がせして申し訳ありませんでした》とつづり、謝罪しました。さらに《夫として脱税に関して全く知らなかったことではありますが責任を感じております》と、脱税について自身は関与していないことを強調し、現在の心境を吐露しました」（芸能ジャーナリスト）

これまで脱税について沈黙してきた黒木。妻の判決を受けて重い口を開き、強く関与を否定した。

さらに現在、黒木が代表を務めていた株式会社HERBACIE LABOを、宮崎からの要望で退任していることを報告。そして《宮崎に作った農園も閉じております》と、ハーブ農園も営業していないことを明かした。

「黒木さんが手がけていた事業は、2023年に《自分のお店を持つのは 自分の一つの夢でもありました》とInstagramで思いを語り、開業したものでした。農園も3年という月日をかけ完成し、やっとの思いで作り上げたものです。黒木さんにとって思い入れの深い事業だったはずです」（同前）

続けてアップされたストーリーズでは、過酷な現状をつづっていた。

「現在、事業投資による借金1500万円を抱えており、返済のために必死で働いていることを明かしました。6月には自身のTikTokアカウントでのサブスク機能や、ライブ配信で投げ銭をあおっていたことも報じられています。今、あらゆる方法でコツコツと動いているようです」（同前）

きらびやかな芸能界とは、真逆の運命となってしまったようだ。