「ここまで対応の差がハッキリ出るとは思いませんでした」

【写真】「これは大丈夫？」と視聴者が心配する“接触面積”が多い、佐藤二朗と橋本愛

そう語るのは、ある大手芸能事務所の関係者だ。

フジテレビ系ドラマ『夫婦別姓刑事』の現場をめぐるハラスメント報道。佐藤二朗側とフジテレビ側の主張が真っ向から対立し、泥沼化するなかフジテレビが取った対応が「冷徹だ」と言われている。

前出の関係者が続ける。

「9月18日公開予定の『踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！』で佐藤さんは警視庁内のクリニックの医師役を演じています。この映画のスピンオフドラマの撮影が1日に予定されていたようですが、前日になって撮影は中止になり、フジは佐藤さん側に降板を通達したといいます」

佐藤以外にも当然出演者がいるため、急遽の撮影中止と出演者の変更で現場はパニックに陥っているという。

このフジの急展開な“佐藤排除”と言われる対応とは真逆の姿勢を見せ、ネット上で“異例の大絶賛”を浴びているのがNHKだ。

佐藤といえば、NHK総合で放送中の『歴史探偵』で“歴史探偵社・所長”としてレギュラー出演中。ハラスメント報道を受け、スポニチがNHKに今後の出演について取材したところ、同局は「現時点で出演予定に変更はありません」と回答したという。

ハラスメント報道の第一報やネットの炎上だけに流されず、現段階での降板を一蹴したこの対応に、“アンチNHK”が多いXでは《NHKが大人な対応》《珍しくNHKが正解の判断してる》《見直した》《NHKにしてはまともだな》と、支持する声が多く広がっている。

『踊る大捜査線』を守ったフジ

なぜここまでNHKに称賛が集まるのか。メディア論に詳しい芸能ジャーナリストはこう分析する。

「近年のテレビ局はコンプライアンスに敏感になるあまり、報道が出た時点で白黒はっきりしていなくても、とりあえず降板させる方向でした。現に、中居正広さんをはじめ、香川照之に国分太一、不倫騒動のあった田中圭に永野芽郁はいまだに民放に出ていません。

今回のフジの対応はまさにそれ。問題の根底にあるキャスティング時の配慮不足やレギュレーションの不備といった責任はさておき、佐藤さんの降板は、“ドル箱”の『踊る大捜査線』を守ろうとした意図が透けて見えたと思われても仕方ない。だからこそ、しっかり事実を見極めようとするNHKのスタンスが際立ち、多くの視聴者から共感を呼んだのでしょう」

対応ひとつで視聴者からの信頼が左右されるテレビの世界。泥沼化する騒動の真っ只中で見せたNHKの対応は、今後のテレビ界にとって大きな教訓を残したのかもしれない。