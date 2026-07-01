「2026 FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル公開
【モデルプレス＝2026/07/01】相葉雅紀が司会を務める7月1日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（18時30分〜3時間半の生放送）。同日、公式サイトにてタイムテーブルが公開された。
【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会
【18時半〜】
【最強夏うたサビメドレー】
・NEWS × モナキ「夏色」／ゆず
・アイナ・ジ・エンド × ELAIZA「花火」／aiko
・Number_i「夏の思い出」／ケツメイシ
・ME:I「GO GO サマー！」／KARA
・BE:FIRST「波乗りジョニー」／桑田佳祐
・FRUITS ZIPPER「secret base 〜君がくれたもの〜」／ZONE
・JI BLUE × TREASURE「イケナイ太陽」／ORANGE RANGE
・映画ちいかわ × 杉並児童合唱団「くっつずれ」
・DISH//「アイコトバ」
・TWS「OVERDRIVE」
・日向坂46「クリフハンガー」
・ふみの「東京」
【19時頃〜】
・アイナ・ジ・エンド「Blue Shining Star」／TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』主題歌
・アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」／TVアニメ『ONE PIECE』OP主題歌
・あいみょん「マリーゴールド」
・ILLIT × CUTIE STREET「Almond Chocolate」「かわいいだけじゃだめですか？」
・Kis-My-Ft2「My Affection」
・郷ひろみ × Juice=Juice「GOLDFINGER'99」「盛れ！ミ・アモーレ」
・島袋寛子 × MAYA RIKU NINA（NiziU）「STEADY」／SPEED
・島袋寛子 × 礼真琴「ALIVE」／SPEED
・島袋寛子 × ME:I「Body & Soul」／SPEED
・ダイアモンド☆ユカイ × 佐野勇斗「君はともだち」
・HANA「Bad Girl」
・ふぉ〜ゆ〜「夏の王様」「ジェットコースター・ロマンス」／DOMOTO
・M!LK「爆裂愛してる」
・モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
【20時頃〜】
・ILLIT「It's Me」
・カキンツハルカ「サウダージ」「Part of Your World」
・CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」
・JI BLUE「景色」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER）× アイナ・ジ・エンド「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」／YEN TOWN BAND
・SUPER BEAVER「クライマックス」
・Number_i「i-mode」
・NiziU「Make you happy」
・BE:FIRST「Missing」
・FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
・増田貴久（NEWS）× ELAIZA × 佐野晶哉（Aぇ! group）「WINDING ROAD」／絢香×コブクロ
・M!LK × 宝塚歌劇団 花組「好きすぎて滅！」
【21時頃〜】
・あいみょん「会いに行くのに」
・Aぇ! group「でこぼこライフ」
・THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」
・SUPER EIGHT「再咲」
・TREASURE「EVERYTHING -JP Ver.-」
・NEWS「SUMMER TIME」
・のん「荒野に立つ」
・緑黄色社会「章」
※出演者は五十音順。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会
◆「2026 FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル
【18時半〜】
【最強夏うたサビメドレー】
・NEWS × モナキ「夏色」／ゆず
・アイナ・ジ・エンド × ELAIZA「花火」／aiko
・Number_i「夏の思い出」／ケツメイシ
・ME:I「GO GO サマー！」／KARA
・BE:FIRST「波乗りジョニー」／桑田佳祐
・FRUITS ZIPPER「secret base 〜君がくれたもの〜」／ZONE
・JI BLUE × TREASURE「イケナイ太陽」／ORANGE RANGE
・映画ちいかわ × 杉並児童合唱団「くっつずれ」
・DISH//「アイコトバ」
・TWS「OVERDRIVE」
・日向坂46「クリフハンガー」
・ふみの「東京」
・アイナ・ジ・エンド「Blue Shining Star」／TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』主題歌
・アイナ・ジ・エンド「ルミナス - Luminous」／TVアニメ『ONE PIECE』OP主題歌
・あいみょん「マリーゴールド」
・ILLIT × CUTIE STREET「Almond Chocolate」「かわいいだけじゃだめですか？」
・Kis-My-Ft2「My Affection」
・郷ひろみ × Juice=Juice「GOLDFINGER'99」「盛れ！ミ・アモーレ」
・島袋寛子 × MAYA RIKU NINA（NiziU）「STEADY」／SPEED
・島袋寛子 × 礼真琴「ALIVE」／SPEED
・島袋寛子 × ME:I「Body & Soul」／SPEED
・ダイアモンド☆ユカイ × 佐野勇斗「君はともだち」
・HANA「Bad Girl」
・ふぉ〜ゆ〜「夏の王様」「ジェットコースター・ロマンス」／DOMOTO
・M!LK「爆裂愛してる」
・モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
【20時頃〜】
・ILLIT「It's Me」
・カキンツハルカ「サウダージ」「Part of Your World」
・CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」
・JI BLUE「景色」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER）× アイナ・ジ・エンド「Swallowtail Butterfly 〜あいのうた〜」／YEN TOWN BAND
・SUPER BEAVER「クライマックス」
・Number_i「i-mode」
・NiziU「Make you happy」
・BE:FIRST「Missing」
・FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
・増田貴久（NEWS）× ELAIZA × 佐野晶哉（Aぇ! group）「WINDING ROAD」／絢香×コブクロ
・M!LK × 宝塚歌劇団 花組「好きすぎて滅！」
【21時頃〜】
・あいみょん「会いに行くのに」
・Aぇ! group「でこぼこライフ」
・THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」
・SUPER EIGHT「再咲」
・TREASURE「EVERYTHING -JP Ver.-」
・NEWS「SUMMER TIME」
・のん「荒野に立つ」
・緑黄色社会「章」
※出演者は五十音順。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】