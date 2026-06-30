松本市の中心市街地で去年閉店した旧松本パルコの建物に30日、新たな商業施設「松本シェーナ」がオープンしました。30日、松本市の中心市街地にオープンした「松本シェーナ」。午前10時の開店と同時に、500人以上の客が訪れました。1階と2階に入る総合ディスカウントストアの「ドン・キホーテ松本店」や、オープン記念の詰め放題イベントなどが、にぎわいを見せていました。客（松本市内から