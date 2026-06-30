6月に結婚すると幸せになれる――。そんなヨーロッパ由来の言い伝えは、一種の “国民的な憧れ” になっていった。6月30日には、亀梨和也と田中みな実の結婚が報じられた。田中は、第1子を妊娠しているという。芸能界の王道といえる「ジューンブライド」。その芸能史を、芸能レポーター歴39年の長谷川まさ子氏が、こう振り返る。「もともと『ジューンブライド』という響きには、特別なイメージがあったと思います。そこに加えて