週明け２９日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４８２．０３ポイント（２．１３％）高の２３１５３．８９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０９．９３ポイント（２．８１％）高の７６７０．７７ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１７２９億２５５０万香港ドルに縮小している（２６日前場は１８３４億２７７０万香港ドル）。自律反発狙いの買