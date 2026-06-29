週明け２９日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４８２．０３ポイント（２．１３％）高の２３１５３．８９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０９．９３ポイント（２．８１％）高の７６７０．７７ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１７２９億２５５０万香港ドルに縮小している（２６日前場は１８３４億２７７０万香港ドル）。

自律反発狙いの買いが先行する流れ。先週末のハンセン指数は心理的節目の２３０００ポイントを割り込み、２０２５年５月６日以来の安値水準に落ち込んでいた。値ごろ感が着目されている。医薬や半導体など、足もとで軟調だった成長株に見直し買いが入った。米イラン和平協議の警戒感や中国経済の先行き不安などで朝方は上値の重い場面がみられたものの、指数は上げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が１０．５％高、バイオ医薬品企業の信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）とデリバリー事業大手の美団（３６９０／ＨＫ）がそろって７．５％高と上げが目立った。美団などテック銘柄に買いが先行する中、ハンセン科技（テック）指数は３．７％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。石薬集団については、非小細胞肺がん（ドライバー遺伝子変異陰性）を対象とした薬剤候補の臨床試験開始も材料視されている。

セクター別では、医薬が高い。石薬や信達生物のほか、勁方医薬科技（上海）（２５９５／ＨＫ）が１４．２％、剤泰科技（北京）（７６６６／ＨＫ）が１１．１％、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が１０．０％ずつ上昇した。

半導体セクターも急伸。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が７．２％高、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）と黒芝麻智能国際ＨＤ（２５３３／ＨＫ）がそろって７．０％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が６．６％高で引けた。

消費セクターも物色される。３Ｄプリンターの深セン市創想三維科技（３３８８／ＨＫ）が６．６％高、冷凍食品の安井食品集団（２６４８／ＨＫ）が６．０％高、養豚事業の牧原食品（２７１４／ＨＫ）が５．３％高、白物家電の海信家電集団（９２１／ＨＫ）が５．２％高、スナック系食品・飲料小売の湖南鳴鳴很忙商業連鎖（１７６８／ＨＫ）が５．０％高、日用雑貨チェーンの名創優品集団（９８９６／ＨＫ）が４．７％高と値を上げた。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．１７％高の４０３４．０８ポイントで前場取引を終了した。医薬が高い。消費、金融、エネルギー、公益、半導体なども買われた。半面、素材は安い。不動産、軍需産業、空運も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）