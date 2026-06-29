多くの人に文化や芸術に触れてもらおうと、長野県中川村では、県内出身のダンサーや音楽家などによる舞台公演が行われました。中川村の中川文化センターで披露されたのは、ダンスと音楽が描くやまなみの物語。大町市出身の振付家でダンサーの横山彰乃さんを中心に、幻想的なステージが展開されました。この舞台は、県や県文化振興事業団、そして中川村など県内の3町村が連携して取り組む「アートシ