6月27日放送の『土曜朝6時 木梨の会。』（TBSラジオ）に、とんねるず・木梨憲武さんが出演。「FIFAワールドカップ2026」の日本対チュニジア戦を、妻で女優の安田成美さんとハワイでテレビ観戦したことを報告していました。木梨さんは、チュニジア戦をハワイのどこで観戦するか模索し、「向こうの（午後）6時だったわけ。夕ご飯どき。『どこで見るんだろう大会を』。『知り合いの和食のレストランか？そこでテレビ、何とかな