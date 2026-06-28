最新の山形県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は178.1円で前の週から1.9円値上がりしました。資源エネルギー庁が24日に公表した調査結果によりますと、最新の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり178.1円で前の週より1.9円値上がりしました。全国平均より8.3円高く、全国で3番目の高値です。また、ハイオクは前の週より1.9円上がって189.1円となり、全国で2番目の高値