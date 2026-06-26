26日朝、サッカーワールドカップ日本代表は決勝トーナメント進出を懸けてスウェーデンと対戦しました。山形市内にあるスポーツバーでは。記者リポート「朝早くにもかかわらず多くのサポーターで盛り上がっています みなさん盛り上がってますか」「フォーーーー！」東京からサポーター「もともと日本代表の応援団をしているんですけど