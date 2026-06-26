26日朝、サッカーワールドカップ日本代表は決勝トーナメント進出を懸けてスウェーデンと対戦しました。



山形市内にあるスポーツバーでは。



記者リポート「朝早くにもかかわらず多くのサポーターで盛り上がっています みなさん盛り上がってますか」

「フォーーーー！」





東京からサポーター「もともと日本代表の応援団をしているんですけど仕事で山形にきたので朝仕事前の時間の間にいい時間なのでスポーツバーを探して来た」サポーター「これから授業がバリバリあるんですけど見たいなと思ってこっちで見ている 結構調子いいなと思っているが26日はわからない」朝の試合ということで、朝食を持ち込む人の姿も。そして。実況「今試合が始まりました」前半は、積極的に攻め、チャンスを何度も作りますが得点にはつながらず、0対0で折り返します。そして、迎えた後半10分。実況「堂安から中央。前田大然のシュート！日本先制！」リポ「日本が先制点を決めました。会場は大盛り上がりです 」見事に先制！しかし、後半17分。実況「エランガのシュート決められてしまいました」追い付かれた日本代表。そのまま試合終了、日本は予選リーグ2位で決勝トーナメントに進出です。サポーター「決勝トーナメントに行けて本当にうれしい」サポーター「スウェーデンが日本の攻めを研究してよく守っていたと思った。日本も攻められたタイミングで鈴木彩艶選手のスーパーセーブがかなりあったのですごく救われたかなと思う」サポーター「鈴木彩艶選手のゴールを守る姿というのは印象的でした」決勝トーナメントへの進出を決めた日本代表。街の人は。街の人「勝ってほしいなと思いつつもいい試合でした 期待されてたと思うのでその期待に応えてくれた感じがうれしいし今後も頑張ってほしい」街の人「長友選手が出場したのが5大会連続だったのでうれしかった 小さいときから見ていたので」次はいよいよ、これまで突破したことのない決勝トーナメント1回戦。日本時間の26日から見て30日午前2時から強豪ブラジルと対戦します。