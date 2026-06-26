前職の辞職に伴う、南陽市区の県議会議員補欠選挙の告示まで1週間となりました。出馬表明しているのは元県職員の男性だけで、無投票となる公算が大きくなっています。県議補選に出馬を表明しているのは自民党の新人で、元県職員の森大輝さん（51）です。森さんは2000年に県庁に入庁し、獣医師として家畜保健衛生所などに勤務していました。農林業や製造業などの担い手確保や創業支援、DXやAIを活用した観光や企業の振興などを目指