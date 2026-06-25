大雨の影響で広島県内のJR在来線は、あす（26日）も始発から運転を取りやめる区間があります。25日の広島県内は雨が降り続け、26日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。JRの在来線は26日も始発から運転取りやめとなっている区間があります。福塩線の府中～三次、芸備線の備後落合～三次、呉線の三原～広で終日運転取りやめます。また、山陽線などでも一部区間で本数を減らして運転する予