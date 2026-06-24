京都センチュリーホテルでは2026年6月13日（土）〜8月23日（日）の金・土・日・祝日限定で、『The Royal Lounge 〜Sweet Symphony〜（ザ ロイヤルラウンジ 〜スイート シンフォニー〜）』を開催します。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】こちらはLa Jyho Terrace（ラジョウ テラス）が提供する"フルサービス"スイーツビュッフェ『The Royal Lounge（ザ・ロイヤルラウンジ）』シリーズの第2弾。スイーツからセイボリーまで