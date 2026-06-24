300本ものブルーベリーを栽培している村山市の観光果樹園が24日オープンし、地元の小学生が収穫体験を楽しみました。丸く実ったブルーベリー。オープンしたのは、村山市でただ一つブルーベリー狩りができる「大沼ファームブルーベリーガーデン」です。大沼ファーム大沼清孝 代表「すごくおいしいブルーべリーに育ってます。腹いっぱ