B-R サーティワン アイスクリームは、任天堂の「どうぶつの森」とのコラボキャンペーンを7月1日より7月31日にかけて開催する。

本コラボでは「あつまれ どうぶつの森」の舞台となる無人島を表現したコラボフレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」が期間限定で登場する。魚影のイメージを取り入れたユニークな商品になっている。また、「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」も発売。こちらはたぬきちたちのデザインカップにまめきち・つぶきちの2連スプーンチャームが付いてくる。

このほか、食べ終わった後はプレゼントボックスを小物入れとして活用できるシングルサンデーや、ゆうたろうのバンドつき保冷剤付属のダブルサンデーも新登場する。

好きなアイス8個をお持ち帰りできるスペシャルセットは、グッズとしてベルぶくろのランチバッグがセットに。店頭ではスペシャル映像の放送に加え、アプリ「Nintendo Store」でGPSチェックインをすることでステッカーが貰えるキャンペーンも行なわれる。

コラボフレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」

ダブルカップ

たぬき開発 スペシャルダブルカップ

シングルサンデー

ダブルサンデー

スペシャルセット

ベルぶくろのランチバッグ

GPSチェックインのオリジナルステッカー