近年、日本でもNISAやネット証券口座がすっかり身近になりました。6月から7月は、多くの会社でボーナスが支給される時期でもあるため、投資に回そうと考えている人も多いのではないでしょうか。【恐怖】これが詐欺師から「投資口座」を守る“6つの対策”です！一方で、その盛り上がりに便乗したサイバー犯罪も増加する傾向にあります。偽のトレードアプリ、フィッシングURL、安全性の低い公共Wi-Fiは、いずれも資産や個人情報