２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５６．８５ポイント（１．３７％）安の４１０６．２５ポイントと反落している。投資家の慎重スタンスが改めて強まる流れ。中国経済の先行き不透明感が依然としてくるぶっている。先週までに発表がほぼ一巡した主要な月次経済統計では、不動産や小売など内需の不振が示された。金属市況安も重し。２３日の上海期貨交易所（上海先物取引所）では、主要な非鉄金属の