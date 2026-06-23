荷台から金属片が「ドシャ」 間一髪で回避阪神高速は2026年6月19日、公式SNSを更新。「【落下物は落とし主の責任です】」というタイトルとともに、1本の動画を公開しました。一体どのような動画なのでしょうか。映像は阪神高速のJCT分岐のカーブの様子を道路カメラが捉えたものです。見える景色や映像の下に「1号環状線 8.2KP」と書かれていることから、えびすJCTの14号松原線に向かうランプとわかります。【動画】「ええ