贅を尽くした快適装備を満載した最上級グレードトヨタは2026年6月3日、「アルファード」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、Zグレード（PHEV）を新たに設定するとともに、HEV専用のGグレードを追加。さらに、乗り心地や内外装の質感向上など、商品力を高めています。進化したアルファードのなかでも、最上級グレードとなるモデルはどのような仕様なのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”トヨ