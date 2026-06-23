贅を尽くした快適装備を満載した最上級グレード

トヨタは2026年6月3日、「アルファード」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、Zグレード（PHEV）を新たに設定するとともに、HEV専用のGグレードを追加。さらに、乗り心地や内外装の質感向上など、商品力を高めています。

進化したアルファードのなかでも、最上級グレードとなるモデルはどのような仕様なのでしょうか。

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アルファードは2002年の登場以来、高級ミニバン市場をけん引し続け、長年にわたり高い人気を集めています。

ハイブリッド車は初代モデルから設定されており、2003年には早くもラインナップに加わりました。

現行型となる4代目アルファードは、2023年6月にフルモデルチェンジを実施。「快適な移動の幸せ」をコンセプトに開発され、プラットフォームを刷新することで、快適性や走行安定性を大きく高めています。

パワートレインは、ガソリン、ハイブリッド（HEV）、プラグインハイブリッド（PHEV）の3種類を展開。幅広いユーザーのニーズに対応しています。

2026年6月3日の一部改良では、ZグレードにPHEVモデルを追加したほか、HEV専用のGグレードを新たに設定しました。

また、全グレード共通の変更として、新ボディカラー「ニュートラルブラック」を追加。足回りには周波数感応型ショックアブソーバーを採用し、より上質でしなやかな乗り心地を実現しています。

さらに、Executive Loungeグレードでは、内装加飾をブロンズスパッタリングに統一し、高級感を一層高めました。

そんな改良型アルファードのなかで、最も高価なモデルが「Executive Lounge」のPHEV車（E-Four）です。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1945mm、ホイールベースは3000mmとなっています。

足元には225／55R19タイヤと、シルバースパッタリング塗装を施したアルミホイールを標準装備。ボディカラーは、新色「ニュートラルブラック」を含む3色から選択できます。

インテリアカラーはブラックに加え、ニュートラルベージュも設定。シートには上質なプレミアムナッパ本革を採用しています。

PHEVモデルでは、本革巻き3本スポークステアリングホイール（本杢）を装備。また、乗車定員はグレードを問わず6人乗り仕様となっています。

Executive Lounge最大の特徴は、2列目に備わるエグゼクティブラウンジシートです。屋久杉のうずら杢をモチーフにした加飾付きの回転格納式サイドテーブル、大型アームレスト、14インチ後席用ディスプレイなど、後席乗員の快適性を追求した装備を採用しています。

前後スライドやリクライニング、伸縮機構付きオットマン、シートヒーター、ベンチレーションなどは、アームレスト内側のスイッチから直感的に操作可能です。

さらに、空調やオーディオ、照明などを操作できるマルチオペレーションパネルや、背中をほぐすリフレッシュシート機能も備えるなど、まさにVIP向けの仕様となっています。

そのほか、左右独立ムーンルーフ、JBLプレミアムサウンドシステム、後席用パワーサイドサンシェードなども標準装備。安全装備には、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を採用しています。

パワートレインは、2.5リッターエンジンにプラグインハイブリッドシステムを組み合わせたものです。システム最高出力は306PSを発揮し、電動モーターによる力強い加速を実現します。

駆動方式は、電気式4WDシステム「E-Four」を採用。燃費性能はWLTCモードで16.7km／L、EV走行距離は73kmを達成しています。

価格（消費税込み）は1069万9700円。最も安価なグレード（559万9000円）と比べると、約510万円以上の価格差があります。

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なお、Executive Loungeのさらに上位には、「アルファード Spacious Lounge（スペーシャスラウンジ）」も設定されています。ただし、こちらはトヨタ車体による特別架装車で、持ち込み登録車となります。

アルファードの広い室内空間を贅沢に活用した2列4人乗りのVIP仕様で、専用スペーシャスラウンジシートをはじめ、セパレートカーテンや冷蔵庫なども備えています。

価格は、ハイブリッド車・E-Fourが1276万9900円、プラグインハイブリッド車・E-Fourが1485万円です。

まさにアルファードは、一般的なミニバンの枠を超えた「高級移動空間」といえる存在へ進化しています。