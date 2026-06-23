日本代表は現地時間20日(日本時間21日)、北中米ワールドカップのグループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦しました。鎌田大地選手の2試合連続ゴール、上田綺世選手の2得点、伊東純也選手にもゴールが生まれ、ワールドカップ通算1000試合目のメモリアルゲームで4-0の快勝をおさめました。オランダ戦から先発4人を変更した森保一監督。2試合で合計22人を起用した采配の狙いは? チュニジア戦の試合内容を振り返りながら、現地で