お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ！』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月22日の放送は、大竹が経済アナリストの森永康平とともに、開催中のワールドカップで設けられている3分間の飲水タイムで差し込まれるCM収益に関する読売新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「もう、そういうことだったのかとちょっと驚いて