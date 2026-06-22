藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月16日（火）の同番組では、食事のタイミングをめぐり、藤本が世の中のママを代表した名言を残した。【映像】“出したご飯早く食べて問題”の正解に2児のママ・相武紗季がたどり着いた！今回は6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。朝の部には、以前も番組に出演した相武紗季と元サッカー日本代表・内田篤人がスペシャルゲストとして登