藤本美貴、出したご飯をすぐ食べない家族への“名言”に一同共感　ママ仲間の対策には「それいいかも」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

6月16日（火）の同番組では、食事のタイミングをめぐり、藤本が世の中のママを代表した名言を残した。

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今回は6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。朝の部には、以前も番組に出演した相武紗季と元サッカー日本代表・内田篤人がスペシャルゲストとして登場した。

イベントでは、番組内の藤本の名場面が公開される一幕が。その1つが、「ご飯時のパパ＆子どもにミキティ物申す！」というもの。

街でパパたちの“良かれと思って怒られたこと”を聞いた際、ママとしては料理を出したらすぐに食べてほしいのに、食事の直前にパパが子どもたちと何かし出してしまうという意見が寄せられていた。これに世の中のママを代表して藤本は、「すぐに食べないと美味しさが死んじゃう！」という名言を残したのだ。

一番美味しい状態で食べてほしいという想いから、料理を作る順番や盛り付ける順番、食卓に出すタイミングなど、いろいろ考えていると熱弁する藤本。それなのに、パパや子どもたちはすぐに食べてくれないため、「美味しさ死んじゃう！死んじゃう！死んじゃう！」と連呼した藤本の名場面に、会場からは共感が入り混じった笑いが起きた。

同じくママである相武も、この困ったシチュエーションは“あるある”とのこと。とくに夫と8歳長男に対して、「呼んでからトイレに行ったりでなかなか来ない」と不満をこぼした。

しかし6歳の娘は、相武が「ママは食べます！いただきます！」と宣言すると、横に座ってくれるのだそう。そのため相武は娘に、「2人で美味しく先に食べようね」と話しかけ、夫と息子に構わず食事を始めるという。

この対応に藤本は横澤とともに、「先にスタートしちゃう！」「それいいかもな〜」と感心していた。