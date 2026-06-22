東京を拠点に活動するDJ／プロデューサーDJ YENが、BMSG所属のAile The Shotaと京都出身のR&BシンガーFLEURを迎えた新曲「JUJU feat. Aile The Shota, FLEUR」を6月24日（水）にリリースする。心地よいアマピアノ＆アフロビーツのグルーヴに乗せて、惹かれ合いながらも離れられない大人の恋模様を描いたサマーナイトR&B。Aile The ShotaとFLEURの繊細で色気のあるボーカルが交差し、夏の夜の空気感を鮮やかに映し出す。夜