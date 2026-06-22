【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 4ー0 サウジアラビア代表（日本時間6月22日／アタランタ・スタジアム）【映像】超至近から衝撃の時速98キロ爆速ボレー弾（実際の様子）スペイン代表のDFマルク・ククレジャが、超至近距離からの弾丸ボレーでゴールをこじ開けた。記録上はオウンゴールとなったものの、衝撃的な一撃にファンたちが反応している。スペインは日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026のグループH第2節でサ