SKE48の動物好きメンバーが、東海エリアの動物園＆水族館を巡り、アイドル動物たちとツーショットを撮影する連載「SKE48アニマル部」。アイドル×アイドルの相乗効果で2倍かわいい!?とっておきの写真とともに、動物たちの魅力をたっぷりお届けします。【写真】「子どもの頃から何度も来ている大好きな水族館です」(なっきぃ)※本記事は『東海ウォーカー2026夏』から転載し、編集したものです。かわいいが大渋滞！イルカのミールち