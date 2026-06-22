オクラホマシティ・サンダーが、ロスター整理に動いたようだ。『ESPN』や『The Athletic』などの現地メディアによると、サンダーはアーロン・ウィギンズをアトランタ・ホークスへ放出し、見返りとして将来のドラフト2巡目指名権2本を獲得するトレードに合意したという。 サンダーは今回の取引で、ホークスの2030年ドラフト2巡目指名権に加え、2032年のホークスまた