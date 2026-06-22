「日本は必ず負ける」。真珠湾攻撃の4カ月前に、膨大なデータからその結論を導き出した頭脳集団がいた。彼らの姿をとらえた7点の場面写真が、このほど解禁された。映画『開戦前夜』は、2026年7月31日(金)より全国公開される。【写真】白い海軍服に身を包んだ岩田剛典さん＜場面写真7点＞主演は池松壮亮さん。仲野太賀さん、岩田剛典さん、佐藤浩市さんらが集結し、監督・脚本・編集を石井裕也さんが務める。2025年8月放送のNHKスペ