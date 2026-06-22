俳優の大和田伸也が6月17日、自身のYouTubeチャンネル「大和田伸也の隠れ家」を更新。東京・日本橋の「ポケモンカフェ」を初めて訪れ、大はしゃぎする様子を収めた動画を公開した。

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本業での渋い演技とは裏腹に、実は可愛らしいポケモンが大好きな大和田。3月13日に公開した動画では、ポケモンのぬいぐるみがずらりと並んだ自宅の「ポケモン棚」を紹介したことも話題になった。『ポケットモンスター バイオレット』で相棒だったクワッスには、亡くなった愛犬の名前から「ペロちゃん」、同じくゼニガメには「ちこちゃん」、ワニノコには「ちろちゃん」と名付けており、実際の相棒のように可愛がっている様子が伝わってきた。

ポケモンを家族同然に愛してきた大和田だからこそ、初めて「ポケモンカフェ」を訪れた感動はひとしおだったことだろう。今回の動画はおよそ1分半と短いが、冒頭から笑顔が爆発。自宅から「ペロちゃん」（クワッス）と「ちこちゃん」（ゼニガメ）を引き連れ、可愛すぎるフードメニューや内装、お土産コーナーまでを満喫した。「かわいいが溢れている」「楽しさでいっぱい」というコメントに嘘がないことは、その表情から伝わってくる。最後は「また一緒に来ようね」と、2匹の相棒に語りかけていた。

大和田のポケモン動画はいつも大好評だ。今回の動画にも、「こんなかわいい人が80前だって言うんだぞ…」「しんちゃんが幸せそうにポケモンライフを送っていて、こちらまで幸せな気持ちになりました！」「もしポケモンカフェ行けて大和田さん居たら、ポケモンより大和田さん見ちゃう(笑)」などのコメントが寄せられている。

【初体験】生まれて初めてのポケモンカフェに会いに行きました。（文＝向原康太）