スペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）が、FIFAワールドカップでの初ゴールを記録した。FIFAワールドカップ2026・グループH第2節が21日に行われ、スペイン代表はサウジアラビア代表と対戦した。15日に行われた第1節は、FIFAワールドカップ初出場のカーボベルデ代表相手に0−0のドロー。第2節で是が非でも勝ち点「3」が欲しい状況のなか、結果を出したのは、“ラ・ロハ”の若きエースだった。試合序盤の10分、相手ゴー